Al igual que lo que sucede con la carne o la leche, el precio del pan siempre ha sido un indicador de la situación económica que viven los argentinos, dado que sirve de referencia para estimar el gasto diario, semanal o mensual que puede tener una familia en la compra de un producto básico de la canasta.

Hoy, en muchas panaderías de Gualeguaychú el kilo de pan ya ronda los $1.800 pesos, con lo cual si una familia tipo compra un kilo todos los días gastaría $54.000 pesos por mes solo en pan. Si bien es cierto que el consumo de pan en grandes cantidades no tiene el mismo lugar que antes en nuestra dieta, y las familias de menos integrantes no compran un kilo por día, las cifras no dejan de representar un gran encarecimiento del alimento más básico.

Para indagar en la composición del precio final del pan y sus aumentos, Ahora ElDía consultó a distintos panaderos de la ciudad. Todos coincidieron en que la totalidad de los insumos necesarios para la elaboración de panificaciones (harina, levadura, materia grasa, huevos, entre otros) aumentan cada semana, pero además a esto hay que sumarlo los incrementos en la boleta de luz y gas.

Carlos Denis, dueño de la cadena local de panaderías “El Volcán” y que distribuye panificaciones en otros comercios, observó: “La energía eléctrica aumentó un porcentaje enorme. El gas también, e hice el porcentaje porque me llamó poderosamente la atención. En abril pagué la boleta de lo que se gastó en marzo, y era de $93.000 pesos. En mayo me llegó $380.000, un 400% de aumento de abril a mayo”.

Producto de esto, sumando al encarecimiento de las materias primas y del combustible para los repartos, estimó que “el pan ha aumentado en este último mes un 30 o 35%”, y que aun así, si tuviera que trasladar la totalidad de sus costos al precio final del pan, este debería valer alrededor de $2.300 el kilo. Denis explicó que tuvo que fijar el precio en $1.800 “porque la situación que se vive no es la mejor” y ya ha perdido varios clientes: “He dejado muchos repartos, hay quienes han dejado de comprar, buscando otros precios, o han empezado a comprar en menor cantidad”, contó.

Por su parte, Juan Lizzi, propietario de la panadería “San Pablo”, indicó que “el pan aumentó este último tiempo un 35%”, y que el rubro “no tuvo bajas de precio”, aunque sí lo que bajó fue el consumo: “Disminuyó un 30% en el despacho, porque en general el dinero no alcanza”. En su comercio, el kilo pasó de valer $1.300 a $1.800 este mes. “Subió mucho el gas, un 600%, y la luz también, un 200%; y obvio que todo eso se traslada al precio que uno pone al mostrador”, señaló.

La situación es un tanto distinta, aunque para nada más beneficiosa, para las pequeñas panaderías de barrio. Mario Sánchez, quien hace más de 20 años lleva adelante junto a su familia su propia panadería, coincidió en que aumentaron todos los insumos, y detalló: “En el caso de la levadura, de $1.250 que pagábamos el paquete de medio kilo subió a $2.250; la bolsa de 25 kilos de harina estaba $10.500, pero ha venido subiendo semanalmente y ahora está casi en $14.500. Cada vez que viene cambia el valor”.

“El tema es que no podés llevar el precio a los clientes, porque te pegan el portazo y buscan otro panadero”, explicó, y contó que a aquellos almacenes a los que antes les dejaba 10 kilos “se han venido todos abajo” y que ahora “compran bolsas de 3, 4 o 5 kilos”. Es por esta delicada situación económica que atraviesa la gran parte de la población que Sánchez ha dejado –por el momento– el precio de su pan a $1.200 el kilo. Las ventajas con las que Sánchez cuenta es que el local donde trabaja es de su propiedad y no tiene costo de empleados porque la atiende él y su esposa. Sin embargo, también aclaró que, de sincerar sus costos de elaboración “hoy tendríamos que estar entregando el kilo a $1.800”.

Los impuestos del pan

Nicolle Pisani Claro, una de las economistas encargadas de elaborar el informe semestral de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el cual brinda estos detalles sobre el pan, la carne y la leche, explicó el impacto que la carga impositiva en el precio del pan.

El último informe, publicado en mayo, arrojó que, en promedio, en Argentina el precio final del pan está compuesto en un 48,3% de costos (trigo, molino y panadería), un 27,4% de impuestos y de un 24,3% de ganancias. Pisani aclaró a Ahora ElDía que “la carga impositiva va a terminar variando según la provincia, porque hay provincias en que la actividad agrícola no paga ingresos brutos, como en Córdoba, y otras en las que sí”, pero que de todas formas en su gran medida corresponde a impuestos nacionales.

Y agregó: “el peso que tiene el trigo en el precio final es un promedio nacional y puede verse un poco afectado, aumentar o reducirse su participación en función de los rendimientos por hectárea que tenga la provincia”.