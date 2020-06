Por los casos en Colón, el intendente de San José restringió la circulación

“Debido a la confirmación de cuatro casos positivos en Colón y la posibilidad de que esto se extienda a otras personas por el efecto contagio, decidí restringir la circulación y el ingreso a San José de aquellas personas que no tengan justificado el movimiento en la vía pública, que no sea por un caso de urgencia o por alguna cuestión laboral”, dijo Bastian, agregando que “no van a poder ingresar a la ciudad hasta que el comité de emergencia sanitaria de la provincia no se expida y veamos qué decisión toma no sólo para Colón sino para el Departamento”.