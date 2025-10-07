El objetivo es conocer el estado actual de unos 330 dispositivos, reparar los que presenten fallas y planificar acciones que fortalezcan la red de hidrantes, un elemento clave para la seguridad de la ciudad.

Durante el desarrollo de estas tareas es posible que se registren volcados de agua en la vía pública, producto de las pruebas y verificaciones de funcionamiento que se realizan en cada punto de la red.

Los hidrantes contra incendios son equipos hidráulicos conectados al sistema de abastecimiento municipal de agua, que suministran el caudal necesario a las unidades de bomberos durante la extinción de incendios. Su correcto funcionamiento garantiza una respuesta rápida y eficaz ante emergencias, reduciendo los daños que puede provocar el fuego.

El trabajo articulado entre los Bomberos Voluntarios, Obras Sanitarias y Defensa Civil permitirá determinar el estado de los sistemas existentes y planificar acciones de mejora, reparación y nuevas instalaciones.

Una vez finalizado el relevamiento, se implementará un plan de acción con diferentes etapas:

Corto plazo : evaluación del estado actual de la red y reparación de los hidrantes ubicados en zonas críticas.

: evaluación del estado actual de la red y reparación de los hidrantes ubicados en zonas críticas. Mediano plazo : conformación de una mesa de trabajo entre Municipio y Bomberos para establecer lineamientos sobre la zonificación, prioridades y futuras extensiones.

: conformación de una mesa de trabajo entre Municipio y Bomberos para establecer lineamientos sobre la zonificación, prioridades y futuras extensiones. Largo plazo: elaboración de parámetros normativos que regulen el mantenimiento y la ampliación de la red de hidrantes en toda la ciudad.

La ubicación estratégica de estos dispositivos y la coordinación entre las distintas áreas municipales y el cuerpo de bomberos fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias.