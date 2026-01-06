En el marco de la reconstrucción integral del Boulevard Martínez, a partir del martes 6 de enero quedará interrumpido el tránsito vehicular en la esquina de Gervasio Méndez.

La restricción se extenderá por un plazo superior a 30 días, período previsto para concluir la intervención prevista en ese sector ya que en ese punto se ejecutará el retiro del guardaganado existente y su reemplazo por una losa de hormigón armado.

Además, la empresa Hornus, que ganó la licitación para la recontrucción del boulevard Martínez entre Urquiza al Oeste y Gervasio Méndez, comenzará con la demolición y el retiro del pavimento existente para comenzar con la colocación del nuevo, algo necesario para concretar las adecuaciones estructurales y que la intersección adopte las mismas características técnicas y funcionales que el resto del tramo ya renovado.

Mientras dure el corte, se implementarán recorridos alternativos para garantizar la circulación: Quienes transiten por Gervasio Méndez en sentido este a oeste (en dirección a la Ruta Nacional 14) deberán desviar por Nágera, continuar por Urquiza y retomar el trayecto original en Los Aromos. En tanto, los conductores que se desplacen de oeste a este (en dirección al casco urbano) deberán girar en Las Azucenas, avanzar por Urquiza y reincorporarse a Gervasio Méndez por Nágera.