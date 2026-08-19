El Gobierno nacional encabezó este martes la primera reunión interdisciplinaria para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Del encuentro surgió la posibilidad de decretar feriados o asuetos para que la gente pueda movilizarse hacia las celebraciones.

El encuentro fue liderado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede.

La agenda tentativa contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Los puntos bajo análisis son el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. En el caso cordobés, el lugar que aparece como posible escenario para un acto masivo es el predio de Fadea la Fábrica de Aviones.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, explicó que el primer encuentro fue impulsado por Nación. “Fue una convocatoria que hicieron desde el Gobierno nacional, que fue convocar a los que estaban aquí, el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”, señaló.

Además, anticipó que la coordinación deberá sumar a las provincias involucradas en el recorrido. “Se comprometieron en una próxima reunión inmediatamente articular con gobierno de la provincia de Buenos Aires y gobierno de la provincia de Córdoba”, indicó.

La posibilidad de feriado



García Cuerva precisó que se analiza cómo garantizar la asistencia de fieles a las actividades masivas. Y reveló que se evalúa una medida especial para esos días. “El Gobierno nacional dijo que estaban evaluando la posibilidad de que haya feriado o asueto para que se pueda garantizar la movilización de todos”, afirmó García Cuerva.

Las fechas de la visita caen los días domingo 8, lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Durante la reunión también se trabajó sobre la agenda preliminar, seguridad, logística, traslados, organización y difusión. La próxima instancia será el 30 de agosto, cuando una avanzada de la Santa Sede vuelva al país para recorrer y evaluar los posibles escenarios.

Durante su estadía, León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel cercano. La comitiva papal llegará acompañada por más de 80 periodistas de distintos países.