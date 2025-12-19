En horas de la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 5.50 horas, personal policial de Comisaría Larroque dio cumplimiento a un exhorto proveniente del Juzgado de Bell Ville, Provincia de Córdoba, en un domicilio de la localidad de Larroque por una causa de grooming.

Durante la diligencia judicial se llevó a cabo un allanamiento con resultado positivo, y se procedió al secuestro de un teléfono celular, el cual, tras la aplicación de las técnicas forenses correspondientes, arrojó resultado positivo para la investigación.

En el marco del procedimiento, se procedió a la detención de un ciudadano de 41 años, quien fue trasladado a Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a la espera de la comisión policial proveniente de la Provincia de Córdoba.

El grooming es toda acción por la que una persona adulta contacta a un niño o adolescente a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual (Ley N°27590).

Muchas veces se realiza usando una identidad falsa y creando un vínculo de confianza, que puede ser difícil de reconocer como violencia en un primer momento. También puede ser alguien conocido del círculo íntimo, o un desconocido que no oculte su identidad.

Es importante saber que, aunque la violencia ocurra en forma virtual, el daño que produce es real y es necesario intervenir para restituir los derechos vulnerados.

Desde diciembre de 2013 el Código Penal establece que el grooming es un delito que puede tener una pena de prisión de 6 meses a 4 años. Además, puede ser la antesala a otros delitos, por ejemplo:

Obtener material de abuso sexual infantil, ya sea para archivar o para difundir o comercializar en redes de explotación sexual infantil.

Generar encuentros personales con sus víctimas con intenciones de cometer un abuso sexual físico.

Para prevenir y luchar contra este delito penal, a través de la ley N°27.590 “Mica Ortega" se creó Clic Derechos - Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o ciberacoso contra niños y adolescentes.

La Subsecretaría de Políticas Familiares, como el órgano de aplicación de esta ley, genera estrategias para acompañar a menores de edad en el uso de las pantallas, prevenir las violencias digitales y construir junto a toda la comunidad entornos seguros para el desarrollo de su ciudadanía digital.