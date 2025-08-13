Con los tantos de penal convertidos por Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes, el elenco francés se repuso de la goleada en el Mundial de Clubes ante Chelsea y se levantó del dominio que le aplicó el club londinense durante esta noche en Italia.

Lee y Ramos habían sido los autores del empate milagroso del equipo dirigido por Luis Enrique, después de estar 0-2 abajo durante 80 minutos gracias a los tantos de Micky van de Ven y Cristian "Cuti" Romero.

Gran partido de Tottenham en el inicio, con mucho juego asociado de los mediocampistas Rodrigo Bentancur y Palhinha, con asistencias para Richarlison, quien estuvo muy activo para molestar a los defensores del elenco francés.

A los 39 minutos del primer tiempo, el defensor central Micky van de Ven le ganó a todos de manera sorpresiva tras una serie de rebotes en el área luego de un pelotazo largo de Guglielmo Vicario y un remate en el travesaño de João Palhinha.

En el inicio del segundo tiempo, otra muy mala salida del equipo francés desde el fondo dejó el centro largo desde la derecha de Pedro Porro para la aparición de Cristian "Cuti" Romero a los tres minutos para estirar la ventaja por 2 a 0.

Pero para el final de los 90 minutos regulares, el cuadro inglés se resguardó más de la cuenta y lo dejó avanzar al PSG, que no perdonó e igualó las acciones, primero con un zurdazo de afuera del área del surcoreano Kang-in Lee, cruzado, a los 40 minutos del complemento.

Y con el tiempo ya cumplido, en el transcurso del adicionado, un gran centro de Ousmane Dembélé dejó sin chances a la defensa rival y el portugués Gonçalo Ramos puso de cabeza el 2 a 2 definitivo a los 48 minutos.

En la tanda de los penales, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes convirtieron los suyos y le dieron el título al PSG, a pesar del tiro que fue afuera de Vitinha.

Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur y Pedro Porro habían marcado para Tottenham pero el fallo de Mathys Tel y la atajada de Lucas Chevalier a van de Ven selló el triunfo.

Síntesis de Paris Saint-Germain vs. Tottenham por la Supercopa de Europa:

Supercopa de Europa.

Final.

PSG 2(4)–2(3) Tottenham.

Estadio: Friuli.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

VAR: Tiago Martins (Portugal).

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Désiré Doué; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; João Palhinha, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

Goles en el primer tiempo: 39m Micky van de Ven (T).

Goles en el segundo tiempo: 3m Cristian Romero (T); 40m Kang-in Lee (PSG); 48m Gonçalo Ramos (PSG).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Fabián Ruiz por Kvaratskhelia (PSG); 22m Ibrahim Mbaye por Barcola (PSG); 23m Kang-in Lee por Zaïre-Emery (PSG); 27m Dominic Solanke por Richarlison (T); Archie Gray por Palhinha (T); 32m Gonçalo Ramos por Doué (PSG); 34m Mathys Tel por Kudus (T); 45m Lucas Bergvall por Sarr (T).

Penales convertidos de Tottenham: Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur y Pedro Porro.

Penales no convertidos de Tottenham: Micky van de Ven (atajado) y Mathys Tel (afuera).

Penales convertidos de PSG: Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes.

Penales no convertidos de PSG: Vitinha (afuera).

(NA)