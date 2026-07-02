El próximo fin de semana dará comienzo la Liga Provincial de Mayores Femenina, que tendrá la participación de diez equipos de distintos puntos de la provincia, entre los que sobresale la presencia de Racing, Independiente y Pescadores de Gualeguaychú, que por primera vez tendrá tres equipos compitiendo en el torneo más importante a nivel provincial.

Los equipos en competencia en la rama femenina serán Patronato, Rowing, Paracao y Echagüe de Paraná, Social y Deportivo San José, Santa Rosa de San José, Racing, Independiente y Pescadores de Gualeguaychú y Armonía de Colón.

Racing Club

El sábado en el Antonio Giusto desde las 20, Racing e Independiente abrirán la acción, continuando la primera doble jornada el domingo a las 10, con el choque entre Pescadores y Armonía de Colón, a las 16 lo harán Pescadores ante Independiente y a las 18 jugarán Racing frente a Armonía.

Club Atlético Independiente.

La continuidad del torneo para los elencos de la ciudad será el fin de semana de 18 y 19 de julio, donde Independiente visitará a Rowing y Paracao en la capital provincial, mientras que Racing y Pescadores jugarán como visitante ante San José y Santa Rosa.

Club de Pescadores

En lo relacionado con la Liga Provincial Masculina, la misma dará comienzo el sábado 8 de agosto y será Pescadores –bicampeón defensor- el único representante de la ciudad. Los dirigidos por Joaquín Sartori debutarán como visitante en la capital provincial enfrentando el sábado a Echagüe y el domingo a Unión Agrarios Cerrito, mientras que el sábado 22 y el domingo 23, Pescadores será local ante Rowing y Paracao.