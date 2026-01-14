Cada vez más estadounidenses diagnosticados con cáncer están sobreviviendo a la enfermedad, lo que marca una tendencia positiva que, según los expertos, refleja la eficacia de las estrategias de prevención y detección tempranas, así como los avances en el tratamiento y el cuidado.

Nuevos hallazgos del informe anual de la Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer Society, ACS), publicado el martes, muestran por primera vez que la tasa de supervivencia a cinco años para todos los tipos de cáncer ha alcanzado el 70 %, siendo los aumentos de supervivencia más notables entre personas diagnosticadas con cánceres más letales como el mieloma (un cáncer de la sangre), cáncer de hígado y cáncer de pulmón.

“Siete de cada diez personas ahora sobreviven a su cáncer durante cinco años o más, frente a solo la mitad en mediados de los años 70”, dijo Rebecca Siegel, directora científica sénior de investigación de vigilancia en ACS y autora principal del informe, en un comunicado de prensa. “Esta impresionante victoria es en gran parte el resultado de décadas de investigación sobre el cáncer que proporcionaron a los médicos las herramientas para tratar la enfermedad de forma más efectiva, convirtiendo muchos cánceres de una sentencia de muerte en una enfermedad crónica”.

Viviendo más tiempo

La tasa de mortalidad por cáncer ha continuado disminuyendo hasta 2023, evitando 4,8 millones de muertes desde 1991, según el informe. En 2026, se espera que Estados Unidos registre más de 2 millones de nuevos casos de cáncer y más de 626.000 muertes relacionadas con la enfermedad. La incidencia y mortalidad por cáncer generalmente parecen ser más altas entre los hombres que entre las mujeres, halló el informe.

Décadas de investigación han permitido convertir varios tipos de cáncer en enfermedades crónicas, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejoras en las tasas de supervivencia pueden atribuirse en gran parte a la reducción del consumo de tabaco, mejores métodos para detectar el cáncer de manera temprana y el desarrollo de tratamientos más efectivos, dijo William Dahut, director científico de la ACS. Es importante destacar, señaló, que los avances en el cuidado del cáncer, como las nuevas terapias, que han permitido a las personas vivir más tiempo, no habrían sido posibles sin la financiación para la investigación.

A principios de 2025, la administración Trump recortó millones en subvenciones para investigaciones en salud, incluyendo fondos que se habían destinado a estudios sobre el cáncer.

“Lo que hay que resaltar es realmente la importancia de la financiación científica y el descubrimiento científico para impulsar mejoras reales en la supervivencia a cinco años”, dijo Dahut, quien agregó que las tendencias observadas en pacientes con cáncer metastásico, en los que la enfermedad se ha diseminado a otras partes del cuerpo, son “particularmente notables”.

La tasa de supervivencia para personas con cáncer rectal metastásico, por ejemplo, aumentó del 8 % a mediados de los años 90 al 18 %. Mientras tanto, el porcentaje de pacientes que sobreviven a un diagnóstico de cáncer de pulmón metastásico ha subido hasta el 10 % desde el 2 %.

“En general, los hallazgos de este informe son sumamente alentadores y demuestran que se han logrado avances significativos en la lucha contra el cáncer”, dijo Sharon Giordano, presidenta de oncología médica mamaria en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, quien no participó en la investigación.

La reducción del consumo de tabaco es uno de los factores clave en el descenso de la mortalidad por cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aún queda mucho por aprender

Los expertos enfatizaron que aún hay trabajo por hacer para comprender mejor los distintos tipos de cáncer y cómo tratarlos.

“Décadas de investigación y trabajo en esta área han llevado a vidas más largas y mejores para millones de estadounidenses con cáncer”, dijo Cardinale Smith, directora médica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, quien no participó en el informe. “Este progreso continuo también depende de la inversión sostenida en la investigación que nos ha traído hasta aquí”.

A pesar de las reducciones en el consumo de tabaco, el informe halló que se espera que el cáncer de pulmón cause el mayor número de muertes por cáncer en 2026. Si bien fumar sigue siendo el principal factor para los casos de cáncer de pulmón, cada vez más personas que nunca han fumado también están siendo diagnosticadas, y los científicos están tratando de entender por qué. Algunos expertos han pedido cambios en las pautas de detección del cáncer de pulmón que aumentarían el número de personas que pueden ser examinadas.

El informe también destacó que siguen existiendo desigualdades raciales.

Las personas nativas americanas presentan la mayor mortalidad por cáncer y tienen el doble de probabilidades que las personas blancas de morir a causa de los cánceres de riñón, hígado, estómago y cuello uterino. Los jóvenes nativos de Alaska son los más propensos a ser diagnosticados con cáncer colorrectal, dijo Dahut, y añadió que las tasas de esta enfermedad en esta población son “las más altas del mundo”.

El informe anual de la Sociedad Americana contra el Cáncer resalta avances en tratamientos y detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supervivencia al cáncer es menor entre las personas negras que entre las personas blancas para casi todos los tipos de cáncer, señala el informe. Los investigadores atribuyeron en gran parte esta brecha al menor acceso a atención de calidad, desde la prevención hasta el diagnóstico y el tratamiento.

Apoyando a los supervivientes

Si bien las mejores tasas de supervivencia deberían generar esperanza en las personas, Dahut señaló que hay una necesidad crítica de mejorar el cuidado para el creciente número de supervivientes.

A enero del año pasado, había más de 18,6 millones de supervivientes de cáncer en Estados Unidos, una cifra que, según la ACS, se proyecta superará los 22 millones para 2035.

“En nuestro sistema médico actual, realmente no tenemos un gran modelo para determinar quién es el más adecuado para hacer el seguimiento de los supervivientes de cáncer”, dijo Dahut. Muchos proveedores de atención primaria no tienen experiencia en la supervivencia después del cáncer ni en la recurrencia de la enfermedad, añadió.

En 2026, se proyectan más de 2 millones de nuevos casos de cáncer en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tener cada vez más supervivientes es fantástico”, afirmó. “Pero creo que vamos a tener que desarrollar estrategias para garantizar que reciban atención de una manera consistente en todo el país.”

*Allyson Chiu (c) 2026, The Washington Post