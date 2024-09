El ex intendente de Gilbert Fabián Constantino, quien fue condenado a 14 años y 6 meses por violación, sigue con prisión domiciliaria pese a que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo obligó a ir a la cárcel tras confirmar su pena.

Fue a fines de agosto cuando el STJ confirmó la condena establecida en 2023 pese a las diversas apelaciones que presentó el ex intendente de Gilbert. En el escrito se solicitaba el inmediato traslado de Constantino a prisión, pero por el momento sigue en su casa.

En este contexto, Mario Arcusín, abogado del acusado, explicó en declaraciones a UNO que su cliente sigue bajo prisión domiciliaria porque presentaron ante la Corte Suprema, una “queja por recurso denegado” y que el máximo tribunal lo aceptó, motivo por el cual están a la espera de saber la resolución final.

En este marco, el defensor de Constantino afirmó que no está firme todavía la condena, pese al fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. “Hasta tanto no se pronuncie la Corte, la sentencia no quedará firme. La policía no fue a buscarlo ni nada”, sostuvo.

Sin embargo, desde Fiscalía afirmaron a Ahora ElDía que el hecho de que Constantino siga aún en su casa y que no haya sido trasladado a un penal responde a los tiempos lógicos que tiene la Justicia con estos procesos.

“El expediente tiene que quedar radicado en la Cámara de Gualeguaychú, pero estamos en el plazo de los tiempos normales. Tiene que bajar el expediente desde el Superior Tribunal de Justicia, que llega acá de manera física, y es entonces cuando la secretaria de la Cámara comienza a controlar el cómputo de la pena. Esto es así porque al tiempo que pasará Constantino en prisión domiciliaria se le descuenta de la pena el tiempo que estuvo en domiciliaria, y con ese cómputo de pena –que es un poquito más complejo–, se le pide la presentación o directamente se pide el traslado”, explicó la fiscal Martina Cedrés, quien agregó que “lo cierto es que por ahora a nosotros en Fiscalía no nos han notificado nada de la Cámara”.

“Una vez realizado todo esto se envía la sentencia más el cómputo de la pena al Juzgado de Ejecución de Pena, a cargo del juez Carlos Rossi, donde después van a hacerse ahí los tratamientos de la pena”.

Al mismo tiempo, Cedrés sostuvo que está al tanto de la versión sobre el recurso de la Defensa ante la Corte, pero que nadie había notificado de manera oficial algo al respecto. “Una de las víctimas me alertó que había escuchado al abogado de Constantino ir por la queja ante la Corte, algo que no es tan fácil. Pero bueno, si eso no sucede se notificará a la Defensa de que se lo va a trasladar o que tiene que empezar a cumplir la pena, y si la defensa interpuso alguno de esos recursos, tendrá que hacerlo saber al Tribunal de Gualeguaychú”, concluyó.