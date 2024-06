Vestida con una especia de ambo azul y con un brazalete rojo tipo de capitán o del Say No More de Charly García, apareció de la nada la chica que trabaja en ESPN.

Como si se tratara de la cuarta árbitra, la periodista de ESPN posó vestida como uno más y hasta sorprendió a Lionel Messi.

Por qué Morena Beltrán con los árbitros

Morena Beltrán fue invitada por uno de los sponsors oficiales de la Copa América y se dio el gran gusto de saludar a Lionel Messi luego del clásico intercambio de banderines con Alphonso Davies.

Porque nadie entiende que hace la periodista argentina entre los árbitros en la previa del partido de la Selección. pic.twitter.com/Sj65BYPuPw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 21, 2024

¿Quién es Morena Beltrán?

Morena Beltrán es una periodista y presentadora deportiva argentina, conocida por su trabajo en ESPN. Nació el 29 de enero de 1999 y se hizo famosa por su conocimiento y análisis del fútbol, a pesar de su juventud. Beltrán comenzó su carrera publicando análisis futbolísticos en redes sociales y YouTube, lo que le permitió ganar una considerable cantidad de seguidores y, finalmente, atraer la atención de ESPN.

En ESPN, Morena Beltrán trabaja principalmente como analista y comentarista de fútbol. Participa en programas como "SportsCenter" y "ESPN Fútbol Club", donde ofrece su perspectiva y análisis detallado sobre partidos, equipos y jugadores. Su estilo analítico y su capacidad para explicar tácticas y estrategias futbolísticas le han ganado un reconocimiento significativo en el ámbito deportivo.

Además de su trabajo en televisión, Morena Beltrán sigue activa en las redes sociales, donde comparte sus análisis, opiniones y contenido relacionado con el fútbol. Su popularidad y profesionalismo la han convertido en una de las figuras más prometedoras y respetadas en el periodismo deportivo de Argentina.