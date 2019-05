¿Por qué Gustavo Rivas fue condenado sólo en uno de los diez casos?

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, estuvo integrado por los jueces Alicia Vivian, quien fue la directora del debate, Arturo Exequiel Dumón y Mauricio Derudi.

Noticia relacionada: Tras la lectura de su condena, habló Gustavo Rivas

Rivas fue sometido a juicio por diez casos, pero la condena fue por sólo uno, ocurrido en 2010. Y en el adelanto de veredicto, la jueza Vivian anunció el pedido de 8 años de prisión efectiva y rechazó el pedido de la prisión domiciliaria.

Diez casos, una condena

Hay que tener en cuenta que cuando Rivas fue llevado a juicio fueron 12 los casos que se le imputaron. Pero en la primera audiencia, realizada el pasado 1º de abril, dos casos quedaron desestimados por prescripción. Es decir: por la cantidad de tiempo que había trascurrido de los hechos al juzgamiento de los mismos.

¿Cuanto tiempo pasó? Más de 12 años. Eso es lo que consideró el tribunal para declarar la prescripción, aunque las querellas ya adelantaron que recurrirán a Casación, porque consideran que este tipo de delito no deberían prescribir.

El resto de los casos –diez, en total– quedaron contemplados en el juicio. En uno de ellos, Rivas fue absuelto por el “beneficio de la duda”, ya que no se logró probar que la presunta víctima era menor de edad al momento de los hechos. En otro, la Fiscalía no acusó porque consideró que no existían pruebas suficientes en contra del acusado, y en los restantes siete casos se aplicó la prescripción del delito imputado. Es decir, si bien Rivas fue encontrado culpable, pasaron más de 12 años entre el delito y las denuncias penales fue suficiente –según el Tribunal de Gualeguaychú– para que no haya condena efectiva.