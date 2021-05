¿Por qué le decían así a la mujer que tuvo sexo con su padre, quien murió en un motel?

"Mi papá no era de esas personas. Tampoco puedo meter la mano en el fuego, pero no creo que haya sido tan boludo de hacer eso con su propia hija", aseguró el muchacho, que pidió resguardar su identidad, en una entrevista al sitio Que Pasa Salta.

Según su hermano, ella era tratada como "la reina de la casa" porque "es la única mujer" de todos los hijos que tuvo el hombre ahora fallecido. "Violación nunca hubo contra ella, tenían una buena relación de padre e hija. Mi familia y yo estamos tranquilos porque en mi casa nunca hubo abuso sexual", afirmó.

El episodio ocurrió en la madrugada del último sábado en el hotel alojamiento "La Siesta", ubicado en Villa María Ester de la capital de Salta, a donde la presunta pareja, de la cual no trascendió su identidad, ingresó cerca de las 0.30 a bordo de una motocicleta, según reconstruyeron los investigadores.

Cerca de las 2 de la madrugada, la acompañante intentó retirarse del lugar sola pero fue retenida por los empleados del "telo", a quienes les aseguró que el hombre con quien había ingresado era su padre y se había descompensado mientras mantenían relaciones sexuales.

De acuerdo al relato del hijo, él llegó de trabajar la noche del viernes y cuando iba a saludar a su padre, que "siempre estaba sentado en su cama mirando televisión", su madre le dijo que había ido su hermana a la vivienda familiar para pedirle que el padre la lleve hasta "la casa de la sobrina". "Desde ese momento, no volví a ver a mi papá, lo esperé hasta la madrugada y no volvió", agregó.

"Cuando nos dijeron que murió, nosotros pensamos que ocurrió un accidente o se descompensó, nunca pensamos que fue en un motel con mi hermana. Nos enteramos por los medios de comunicación y las redes sociales", continuó el hijo, quien pidió que el hecho sea investigado, "que la justicia haga lo que tiene que hacer y salga la verdad".

Al ser consultado si consideraba responsable a su hermana por la muerte de su padre, el joven respondió de manera ambigüa: "Por un lado si, por haberlo sacado de mi casa; y por otro lado, no lo puedo decir, no sé si será verdad lo que se dice en los medios que hubo violación, o que tuvieron relaciones. No nos imaginamos enterarnos de esta manera que haya pasado, como pasó, fue shockeante para todos. Mi mamá está completamente destruida. Mis hermanos completamente destruidos. Es algo que nos duele muchísimo".

El informe preliminar al cuerpo reveló el domingo que el padre murió por causas naturales, aunque los investigadores apuntaban a que el deceso está vinculado al consumo de drogas. Así revelearon al sitio El Tribuno, ya que encontraron en la habitación rastros de que la presunta pareja había consumido pasta base, entre otras sustancias, previo a mantener relaciones sexuales.

Ese sitio también consignó que el hombre padecía diabetes, obesidad e insuficiencia cardíaca; y que la mujer es adicta a la pasta base desde hace años.

Por el momento, la investigación encabezada por el fiscal salteño de la Unidad N°1 de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, apuntaba a un caso de abuso de larga data, en la que el progenitor se aprovechaba de la problemática de adicciones de su hija.

"Nosotros no sabíamos que pasaba eso entre ellos. No puedo juzgarlos", aseguró el hijo, quien además aclaró que el hombre "no tomaba alcohol ni drogas, su único vicio era un paquete de cigarrillos comunes que fumaba todos los días. No sé si ella era adicta", agregó.