¿Por qué Mirtha Legrand y Goldie no fueron al entierro de su hermano José?

Al día siguiente por la mañana los retos del director de cine fueron despedidos en el cementerio de La Chacarita donde además se hizo un breve responso en la capilla del lugar, al que acudieron familiares y amigos, pero no las actrices.

Héctor Vidal Rivas, asistente de la diva, explicó en Nosotros a la mañana por qué las hermanas no estuvieron presentes en el último adiós: "No fue por algo en particular. Fue por una decisión de las hijas de llevarlo a Chacarita y porque Mirtha y Goldie se habían acostado a las cinco de la mañana".

Además, explicó: "Después del velorio (las mellizas) fueron a la casa de Mirtha y estuvieron hasta las 5 de la mañana. Creo que ese fue el problema, que por eso no fueron a Chacarita".

Aunque la conductora, que este fin de semana suspendió sus programas, está muy triste, él confía en que se repondrá pronto: "Es una mujer muy fuerte pero repararse de la muerte del hermano con quien tenía una unión muy importante. José las llamaba todas las mañanas, tanto a Mirtha como a Goldie, para ver cómo habían pasado la noche. Era una relación muy fraternal. Para ellas era como el padre. De todas formas Mirtha se va a reponer como siempre con esa fuerza (que tiene) y con la ayuda de Marcela quien es su gran bastión y la que se ocupa de todo".

Juan Viale, nieta de Mirtha, tampoco asistió a la despedida de su tío abuelo, ya que se encuentra en Marruecos participando como invitada a Por el mundo, el programa de Marley.

"Solo voy a decir esto. ¡Brindo con un vaso de leche con vos! La vida no es larga ni corta, es una. ¡Y vos la viviste gozándola! Dejás más que recuerdos: dejás películas, dejás anécdotas, dejás escritos, enseñanzas, ternura, caballerosidad. Dejás Borges, búhos, relojes, dejás una huella que todos atesoramos", había escrito Juana en su cuenta de Instagram, junto con una foto de ella y el hermano de su abuela.

"Josecito", como su hermana lo llamaba, murió el sábado a los 93 años y se encontraba internado desde hacía algunas semanas en el CEMIC tras una fractura de cadera. Luego contrajo una neumonía, lo que complicó su salud.