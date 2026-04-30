La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, participó este miércoles de la sesión informativa encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, donde se desarrolló una extensa exposición ante legisladores de distintos bloques.

Durante la jornada, la legisladora por la provincia de Corrientes siguió el informe desde su banca en el recinto de la Cámara baja, en un contexto de alta atención política y mediática por el desarrollo de la sesión informativa.

En ese marco, Gallardo fue captada por reporteros gráficos mientras permanecía en su lugar, en imágenes difundidas por la Agencia Noticias Argentinas. En las fotografías se la observa realizando gestos cotidianos, como retocarse el maquillaje y tomarse una selfie durante el desarrollo de la exposición.

Cruce por la difusión de imágenes

Tras la publicación de las fotos, la diputada cuestionó al fotógrafo que registró la escena, generando repercusión en el ámbito político y mediático. El episodio abrió un debate en redes sociales sobre el uso de imágenes en el Congreso y la exposición pública de los legisladores durante las sesiones.

Las imágenes circularon rápidamente luego de la sesión informativa de Adorni, en la que el funcionario expuso ante los diputados sobre distintos temas de gestión del Gobierno nacional.

Una jornada de fuerte exposición política

La presencia de Gallardo en la sesión formó parte de una jornada marcada por la atención mediática sobre el informe del jefe de Gabinete y la participación de legisladores de diferentes espacios políticos.

El episodio, que comenzó como una escena captada durante la actividad parlamentaria, terminó generando repercusión política y mediática, sumando un nuevo capítulo al clima de alta exposición que rodea las sesiones informativas en el Congreso.