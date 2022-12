WhatsApp Plus es una de las aplicaciones más descargadas de Play Store. La versión, que modifica algunas funciones de la clásica WhatsApp, tiene más herramientas e invita a los usuarios a que la utilicen.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos expertos sostienen que nunca se debe instalar esta aplicación, y que los usuarios deben quedarse con WhatsApp, que además puede suspender la cuenta del usuario si es que tiene la otra versión.

Qué peligros tiene descargar WhatsApp Plus

Los expertos en el tema señalan que son varias las complicaciones que se pueden tener a la hora de descargar WhatsApp Plus. Una de ellas es que esta aplicación presenta una APK puede tener malware.

Según precisaron, se debe a que no existe una página oficial de donde descargarla: existen cientos de sitios en Internet, y muchas de ellas pueden tener un virus incluido que infectará al celular. En este sentido, actualmente se estima que todas las versiones de WhatsApp Plus vienen con virus y malware, por lo que no es confiable descargar esta app.

WhatsApp Plus, la otra versión

Por otra parte, los usuarios que estén interesados en bajar la app deben tener en cuenta que esta aplicación roba los datos personales del usuario, como la dirección y otros tantos. Además, pueden robar la cuenta de los contactos del usuario con mensajes fraudulentos, por lo que es sumamente peligroso descargarla.

WhatsApp Plus, además, no está cifrado de extremo a extremo como su versión oficial, por lo que lee todos los mensajes. Al no haber repositorios oficiales, hay distintas aplicaciones de WhatsApp Plus creadas por distintos cibercriminales, y que todos tendrán acceso a los mensajes personales.

Finalmente, vale recalcar que uno de los riesgos más importantes es que WhatsApp puede suspender la cuenta del usuario que tenga WhatsApp Plus para que deje de usarla. En sus términos y condiciones, WhatsApp prohíbe utilizar aplicaciones no oficiales en su servicio.

De esta manera, y ante todos los riesgos que tiene bajar la aplicación, es recomendable no bajar y acudir a su versión original, pese a que la otra tiene algunas herramientas superiores.

WhatsApp Plus: cuál es la diferencia con la aplicación original

Si hacemos hincapié en la última versión, desarrollada por el programador español Rafalense, la misma apunta a tener una mayor personalización sobre el programa, entre otras cosas.

Al igual que la versión original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos. Además, tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial, tal como cambiar el color a los chats y a la interfaz.