El entrepiso de madera de un bar se desplomó este viernes por la noche mientras un grupo de personas celebraba un cumpleaños. Tal como informó AHORA, como consecuencia del derrumbe al menos unas 15 personas resultaron heridas y recibieron asistencia médica, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital San Martín.

Según información oficial a la que accedió este medio, durante la mañana de este sábado se reportaron nueve personas con heridas, la mayoría de ellos jóvenes.

Ahora resta establecer las circunstancias en las cuales se produjo la ruptura del entrepiso del bar, ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Alameda de la Federación.

De acuerdo al testimonio del dueño del bar, N.V., debido a la “intensidad de la lluvia” que se presentó este viernes por la noche, las personas que estaban sentadas afuera ingresaron al bar, y allí, por la cantidad de clientes que se habían ubicado en la planta alta del entrepiso, el espacio “colapsó”, cayendo sobre las personas que estaban debajo.

Además, siempre según el testimonio del propietario a la Policía, en la parte superior había un cumpleaños donde los jóvenes comenzaron a “cantar y festejar, provocando el colapso de dicho piso”.

En comunicación con el fiscal en turno, Clarisa Aiello, se solicitó que se realicen las actuaciones de oficio policial. En este sentido, se pidió al personal de Policía Científica para hacer fotografía, planimetría y laboratorio y al mismo tiempo se demandó la presencia del personal de control urbano.

Según informó la Policía, no se tomaron medidas con el propietario. Además, se pudo establecer, por el testimonio del dueño, que las cámaras de seguridad del bar “no estarían en funcionamiento por desperfectos mecánicos”.

Clausuraron el bar

Este sábado por la mañana el local ya lucía en su puerta la faja de clausura, que permanecerá hasta que las autoridades determinen lo sucedido.