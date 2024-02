Jésica Cirio se sinceró sobre los motivos de su desvinculación de La Peña de Morfi (Telefe), y sostuvo que necesita priorizar el tiempo con su hija Chloe tras un duro año.



La modelo reveló en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad que “charlamos mucho con el canal (Telefe) y es un buen momento para hacer un cambio. Necesito estar más tiempo con Chloe, necesito ir hacia otros lugares". "Fue una etapa hermosa de mi vida, donde aprendí, crecí. Agradezco mucho la oportunidad que me dio Rozín. Creo que hicimos un laburo hermoso y está bueno como para hacer un cambio”, agregó.



Así, destacó que La Peña “es un programa maravilloso, Diego (Leuco) se lo pudo poner al hombro de manera increíble, la producción es maravillosa, es un lugar que no tiene que desaparecer”.



El 16 de febrero, Jesica Cirio sorprendió al anunciar a través de sus historias de Instagram su salida de "La Peña de Morfi", recordó a Gerardo Rozín, creador del programa, y explicó por qué ya no estará y aseguró estar contenta por lo que viene. “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, empezó el comunicado.



Recordando a Gerardo Rozín, expresó: “Estoy muy agradecida con todo el equipo y con mi querido amigo Gerardo Rozín por haber confiado en mí para acompañarlo en este proyecto que él tanto amaba”. “Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos. Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de La Peña de Morfi, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas”, agregó.





¿Por qué se fue Jésica Cirio de La Peña?

“Estoy en una etapa muy linda de mi vida en el sentido de que trato de disfrutar de lo que está pasando, vengo de un año turbulento, muy duro, quiero disfrutar a mi persona, a mi vida, a mi hija y no llenarme de trabajo y tapar un montón de cosas”, dijo Jésica Cirio, quien se divorció de Martín Insaurralde en medio de la filtración de imágenes que lo mostraban siendo infiel con Sofía Clérici, además de acusaciones derivadas del affair entre el político y la modelo que la salpicaron.



Y si bien, dejó claro que necesita alejarse de los medios por un tiempo, por otro lado, “hay varias ideas para hacer con Telefé, pero no me dejan contar mucho”.



Tras la escandalosa ruptura con Martín Insaurralde, la modelo reconoció que ya está bien y dispuesta a tener otro amor. “Hay tiempo para todo, mi prioridad es cuidar mi corazoncito, me encantaría enamorarme y estoy muy bien, y me voy a tomar un tiempo, pero hoy puedo decir que estoy bien”. (Fuente: Exitoína)