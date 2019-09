"Por qué volvías cada verano": La nueva propuesta de "Subrayados"

Belén López Peiró nació el 24 de febrero de 1992, en Capital Federal. Pasó toda su infancia en el pueblo Santa Lucía, Provincia de Buenos Aires. Estudió Periodismo en TEA y Ciencias de la Comunicación en la UBA. Vivió en el exterior un tiempo, pero luego volvió al país. Trabajó como periodista en distintos medios nacionales e internacionales, y "Por qué volvías cada verano” es su primera novela, publicada por Madreselva Editorial.

Hace unos años, la autora comenzó un taller literario dirigido por la escritora Gabriela Cabezón Cámara. A pesar de su oficio de periodista, quería explorar su creatividad y ejercitar su escritura de manera literaria. Todo cambió cuando a los y las talleristas les llegó una invitación de Abuelas de Plaza de Mayo a enviar relatos sobre identidad para compilarlos en un libro para adolescentes. “Sentí que como mujer tenía que hacerme cargo de eso. Era un pendiente: hacerlo por mí y por otras mujeres”, aseguró Belén en una nota brindada a Feminacida, al referirse acerca del momento en que decidió relatar la historia del abuso.

“Por qué volvías cada verano” es una novela polifónica. No solo es la voz de Belén la que está presente en el relato, sino también la de sus familiares y conocidos, abogados, médicos y sus declaraciones testimoniales en la causa. “Es importante que se pueda transmitir todo, el contexto, el momento. El hecho en sí fue grave, me generó tristeza, pero lo que más me dolió fue todo lo que se decía en relación al abuso”, confiesa Belén en la antes mencionada nota.

Crudo, necesario, imperativo, el relato de Belén fue la obra que a lo largo de septiembre anduvo pasando de mano en mano, transitando los eslabones de la cadena de lectores del club. Este sábado 28 de septiembre a las 19 horas, en el Museo Almeida (25 de Mayo 533), una nueva ronda invitará a desandarlo, a compartir la experiencia de haber afrontado un texto tan conmovedoramente urgente.

Acerca del Club de Lectores

“Subrayados” es un espacio autoconvocado, horizontal e itinerante, que se reúne el último sábado de cada mes en diferentes espacios culturales de nuestra ciudad.

¿Cuál es la propuesta? Leer 12 libros en un año -un libro cada mes- en torno a los cuales nos reunimos para debatir y compartir nuestras lecturas. Utilizando el consenso como una herramienta fundamental para fortalecer el espacio, elegimos cada nuevo libro, procurando ampliar nuestro horizonte en cuanto a los autores y los textos escogidos. La idea es construir entre todos la experiencia de la lectura, superar la experiencia individual, enriqueciéndola en una posibilidad colectiva.

Para esto hemos contado con el acompañamiento de Cultura municipal para la compra de algunos ejemplares de los textos abordados hasta el momento, los cuales después de ser utilizados por los miembros del club quedan a disposición de aquellos que deseen consultarlos en la Biblioteca Popular “López Jordán”.

Subrayados es un espacio abierto a todos aquellos que deseen sumarse a participar y a proponer nuevas lecturas.