A partir de las 10 de la mañana, Gualeguaychú iniciará tareas de fresado sobre la calzada del puente Méndez Casariego, paso previo a la conformación de una carpeta asfáltica nueva.

Las obras se extenderán alrededor de tres jornadas y se desarrollarán por tramos, con interrupciones parciales que permitirán mantener el flujo vehicular en ambas direcciones, tanto hacia el Parque Unzué y Pueblo Belgrano como hacia la ciudad.

El ordenamiento del tránsito estará a cargo de la Dirección de Tránsito, cuyo personal organizará la circulación en el sector afectado por los trabajos.

La intervención se realizará sobre una mano por vez, lo que puede generar demoras, aunque el paso seguirá habilitado.

Este operativo se ejecuta tras el recambio y las tareas de mantenimiento efectuadas durante los últimos meses en las juntas de dilatación, elementos metálicos conocidos como “chapones”, que presentaban un deterioro significativo.

En esa etapa se reemplazaron las piezas antiguas por estructuras fabricadas con material de mayor espesor y resistencia, cortadas con plasma y reforzadas con planchuelas de cuatro pulgadas.

Estas acciones preventivas apuntaron a garantizar mejores condiciones de seguridad en uno de los accesos más transitados de Gualeguaychú.