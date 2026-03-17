Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que habrá interrupciones totales del tránsito en el microcentro de la ciudad, más específicamente en las zonas aledañas a la plaza San Martín.

El principal corte de tránsito se ubica en la esquina de Urquiza y Mitre, frente al Sanatorio San Lucas, y el tráfico vehicular se verá afectado total y por completo hasta Chalup, a lo largo de todo el margen sur de la plaza.

Por razones técnicas, como el fraguado del hormigón, este corte permanecerá por lo menos hasta el sábado 21. El tiempo dependerá finalmente de las condiciones climáticas de los próximos días.

“Cuando finalicen los trabajos en ese lugar, las labores se trasladarán unos metros más al sur, y la interrupción total del tráfico vehicular será sobre 3 de Febrero, entre 25 de Mayo y San Martín”, adelantaron.

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, que consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

“Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario. Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días”, detallaron.