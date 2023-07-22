Nuevamente la Unión Entrerriana de Rugby hizo valer su falta de consideración para los equipos del interior de la provincia, en este caso Carpinchos y Central Entrerriano, quienes recibieron una sanción de dos fechas en sus canchas para oficiar como locales por no haber presentado una división M2 en un partido del Top-6 Provincial. Por lo tanto, el clásico de semifinales del Top 6 Provincial se jugará en Concepción del Uruguay.

En el Boletín Oficial N° 25 de la semana, la UER hace mención que “En virtud del último WO de los Clubes Central Entrerriano y Carpinchos, en categoría M2, la comisión de competencia resuelve, suspender por dos fechas las localías de ambos equipos, en la que les tocar actuar como locales en sus próximos compromisos oficiales”. Claramente no se hace mención a la categoría a la que afecta la sanción, por lo que se interpreta que es para todas las categorías en competencia.

Sin embargo, en el mismo boletín, en la programación de competencias, el partido que deben jugar el domingo Carpinchos ante Central Entrerriano por semifinales del Top 6 Provincial figura programado en cancha de Carpinchos a las 15.30 con el arbitraje de Rubén Zabala. Es decir, que cuanto menos hay un error en informar una sanción de cancha y luego programar un partido en una cancha sancionada.

El cambio de cancha fue informado a los dos clubes en la tarde del viernes, mencionando la sanción aplicada y expresando que el partido se disputará en cancha de CUCU en Concepción del Uruguay, tal cual estaba previsto el domingo a las 15.30.

La determinación causó malestar en las dirigencias tanto de Carpinchos como de Central Entrerriano, que entienden exagerada y fuera de lugar la misma. “La sanción puede estar bien aplicada, pero no especifica a qué categoría corresponde. Nos parece raro que por un WO en Juveniles nos sancionen por dos fechas a los dos clubes en Plantel Superior, además de informarnos del cambio de cancha el viernes a la tarde”, dijo a Ahora ElDía un dirigente de Central.

Por otro lado, desde Carpinchos también se sintieron molestos, aunque aceptando que la categoría M2 no fue presentada. “Nos parece llamativa la forma en que se determinó, que se publique una sanción, pero que en el mismo boletín se programó el partido en nuestra cancha. Lo que queda claro, es que la UER toma decisiones detrás de un escritorio sin conocer la realidad de los clubes del interior de la provincia. Porque si tienen un poco de sentido común, deberían saber que este partido iba a tener una convocatoria nunca antes vista en el rugby de Gualeguaychú y de buena parte de la provincia”, expresaron.

Desde la UER, su vicepresidente Alejandro Arnau, en comunicación con Ahora ElDía, sostuvo que “los reglamentos hay que cumplirlos, no es agradable sancionar a ninguna institución, pero es algo que se dio en forma reiterativa los WO de Central y Carpinchos en divisiones inferiores”.