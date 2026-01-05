El Municipio informó que, en el marco de la reconstrucción integral del Boulevard Martínez, a partir del martes 6 de enero quedará interrumpido el tránsito vehicular en la esquina de Gervasio Méndez.

La restricción se extenderá por un plazo aproximado de 30 días, período previsto para concluir la intervención prevista en ese sector ya que en ese punto se ejecutará el retiro del guardaganado existente y su reemplazo por una losa de hormigón armado.

Además, se concretarán adecuaciones estructurales para que la intersección adopte las mismas características técnicas y funcionales que el resto del tramo ya renovado del boulevard.

Mientras dure el corte, se implementarán recorridos alternativos para garantizar la circulación: Quienes transiten por Gervasio Méndez en sentido este a oeste (en dirección a la Ruta Nacional 14) deberán desviar por Nágera, continuar por Urquiza y retomar el trayecto original en Los Aromos. En tanto, los conductores que se desplacen de oeste a este (en dirección al casco urbano) deberán girar en Las Azucenas, avanzar por Urquiza y reincorporarse a Gervasio Méndez por Nágera.

Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura se solicita a la comunidad “respetar la señalización preventiva dispuesta en la zona y prever demoras propias de la obra, con el objetivo de permitir el normal desarrollo de las tareas y reforzar las condiciones de seguridad vial durante el período de ejecución”.