Un accidente vial, sin consecuencias personales, pero con daños en un auto se registró en pleno centro de Paraná. Nadie resultó herido, pese a que mucha gente caminaba por el lugar a la hora del siniestro.

El Renault 18 terminó estrellado contra una pared en calle Pellegrini al 50 de la capital entrerriana. El incidente de tránsito ocurrió pasadas las 10 de este martes cuando el rodado iba al mando de un sacerdote. Según los primeros detalles, al conductor se le trabó el acelerador y se subió a la vereda.

Quien iba al mando del vehículo indicó que “estaba estacionado haciendo un trámite, quise salir, se ve que se trabó la dirección y el acelerador”.

Acotó que “es un auto viejo, modelo 1987. Se trabó y no pude salir”. Aseveró que el impacto no fue muy fuerte y “yo estoy muy bien”. Podían observarse roturas en la parte delantera izquierda del rodado, pero en principio, la pared no padeció daños estructurales.

“Me frené porque se me vino el auto encima. Volví a nacer”, contó un peatón que pasaba por el lugar”, quien en todo momento le quitó dramatismo a la situación.

Fuente: Elonce