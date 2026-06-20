En el marco de una investigación por un hecho de robo con arma de fuego, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante un procedimiento judicial durante la mañana de este sábado.

Por disposición del Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, se cumplimentó una orden de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Juan Díaz y Gutemberg, habitada por un ciudadano de 36 años de edad, sindicado en la causa investigada.

Como resultado del procedimiento, que arrojó resultado positivo, se procedió al secuestro de diversas prendas de vestir de interés para la investigación y una llave de automóvil color negro, marca Volkswagen.

Asimismo, mediante orden verbal expresa de la Dra. Natalia Céspedes, se dispuso la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental.

El operativo fue coordinado por el Jefe de la División Operaciones y Seguridad Publica, contando con la participación de personal del Grupo Especial, Comisaría Cuarta y Policía Científica.