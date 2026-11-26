Los más de 140 millones de pesos destinados a la compra de una ambulancia deberán utilizarse para afrontar las consecuencias de una cesantía mal resuelta en 2016, posteriormente anulada por la Justicia y cuyo fallo fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El caso tiene su origen en hechos que habrían ocurrido en 2010 y que fueron atribuidos a un trabajador municipal. A partir de esas imputaciones se inició un procedimiento administrativo disciplinario para determinar su responsabilidad y resolver si correspondía aplicarle una sanción.

El expediente avanzó hasta que, en octubre de 2013, la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina emitió su dictamen. Desde ese momento, la decisión quedó en manos del Departamento Ejecutivo Municipal, que contaba con un plazo de quince días para resolver.

Sin embargo, la resolución no se dictó dentro de ese plazo.

Transcurrieron aproximadamente dos años y medio hasta que, finalmente, en 2016, el Ejecutivo municipal dispuso la cesantía del empleado mediante un decreto.

Durante todo ese tiempo, el trabajador había mantenido su relación laboral con la Municipalidad.

Esta demora resultó relevante en el posterior proceso judicial, porque cuando se dictó la cesantía ya había transcurrido el plazo legal para ejercer la potestad disciplinaria, según estableció la Justicia.

El empleado cuestionó la legalidad de su cesantía y el conflicto llegó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Concepción del Uruguay.

Al analizar las actuaciones, el tribunal encontró dos cuestiones fundamentales que invalidaban la decisión municipal.

La primera fue que los hechos invocados para justificar la cesantía no se encontraban debidamente acreditados. La segunda, que la acción disciplinaria estaba prescripta, por lo que la administración ya no podía aplicar válidamente esa sanción.

En consecuencia, la Cámara declaró la nulidad del decreto de cesantía y ordenó la reincorporación del trabajador a su puesto, además del pago de los salarios caídos, con los descuentos legales correspondientes, y las costas del proceso.

La decisión fue ratificada posteriormente por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El resultado de este proceso judicial representa para la Municipalidad de Gualeguaychú una obligación económica superior a los 140 millones de pesos.

El dato adquiere especial relevancia porque, según confiaron fuentes municipales, esos fondos estaban destinados a la compra de una ambulancia para el Municipio. Es decir, el desembolso no responde a una inversión en infraestructura, equipamiento o servicios públicos, sino a las consecuencias de un procedimiento administrativo que no cumplió con las condiciones legales necesarias para sostener una cesantía.

El Municipio debe afrontar ahora una obligación económica derivada de una resolución adoptada casi diez años atrás.