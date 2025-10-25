Al respecto, la Dra. Martins valoró el accionar del Juzgado Federal y resaltó la predisposición de ambas instituciones de trabajar en conjunto en pos de la comunidad.

Resaltó que “la incorporación de nuevas tecnologías en un hospital es fundamental para mejorar la calidad de la atención médica, optimizar los recursos y garantizar una mayor seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud”.

“Las innovaciones tecnológicas permiten diagnósticos más precisos, tratamientos menos invasivos y una gestión más eficiente de la información clínica. Gracias a ellas, se agilizan los procesos administrativos, se reducen los tiempos de espera y se facilita la comunicación entre los distintos servicios del hospital”, valoró.

Además, “la tecnología favorece la actualización continua de los equipos de salud, promueve la investigación y contribuye al desarrollo de una medicina más personalizada y preventiva”, sintetizó.

Acerca del equipamiento

El microscopio quirúrgico tiene un diseño óptico optimizado que satisface una amplia gama de demandas, desde cirugía oftálmica hasta procedimientos ambulatorios, maximizan la visibilidad durante la cirugía y permiten identificar claramente tejidos y estructuras diminutas.

Asimismo, el sistema de iluminación utiliza luz LED de alta luminancia para enfocar el contraste y la reproducción del color. El mecanismo de iluminación de reflejo rojo proporciona una abundante luz reflejada desde el fondo del ojo, lo que resulta en imágenes de reflejo rojo y observación 3D de alta calidad, esenciales para la cirugía de cataratas.