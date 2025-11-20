PASARÁ AL SENADO
La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto
El proyecto del Ejecutivo Provincial fue aprobado por la Cámara Baja este miércoles y ahora será girado para su tratamiento en el Senado
La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto 2026. Fue en la sesión de este miércoles y, de esta manera, la normativa del Ejecutivo Provincial será girada para su tratamiento en el Senado.
La votación en general fue 31 a 0. No obstante, los artículos referidos al endeudamiento tuvieron un resultado de 20 a 12. No fueron acompañados por el peronismo y tampoco por Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos).
Puede interesarte
En tanto, Gladys Salinas (Partido Conservador Popular) votó en general y se fue para la votación en particular.
Fuente: Ahora
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar