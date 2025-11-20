La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto 2026. Fue en la sesión de este miércoles y, de esta manera, la normativa del Ejecutivo Provincial será girada para su tratamiento en el Senado.

La votación en general fue 31 a 0. No obstante, los artículos referidos al endeudamiento tuvieron un resultado de 20 a 12. No fueron acompañados por el peronismo y tampoco por Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos).

En tanto, Gladys Salinas (Partido Conservador Popular) votó en general y se fue para la votación en particular.

Fuente: Ahora