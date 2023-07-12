En la jornada del martes, y a raíz de actuaciones iniciadas en Comisaria 9na de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, en el marco de una causa en trámite por parte de la Fiscal Carolina Costa, se cumplimentaron dos medidas judiciales en Comisaria Urdinarrain, ordenados por el Juzgado de Transición y Garantías N° 1 a cargo del Dr. Tobías José Podestá.

Se trató de allanamientos, registros Domiciliarios, Requisa Personal y Requisa Vehicular para dos viviendas, ubicadas una de ellas en Avda. Libertad entre Bvard. Colón y calle Córdoba, y otra en Calle Rosario del Tala, en Urdinarrain.

En los mismos se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, de telefonía celular y de un vehículo. Dichos efectos guardan relación con lo solicitado en las medidas Judiciales, quedando los mismos a disposición del Ministerio Publico Fiscal de Gualeguaychú.

Además, el supuesto autor fue notificado de medidas Inhibitorias.

Tomaron intervención y lo llevaron a cabo Personal Cria. Urdinarrain, Cria. Aldea San Antonio, Personal de la Div. Investigaciones de la Jef. Dptal. Gualeguaychú, a cargo Crio. Ricardo Estevecorena.

De acuerdo a lo que pudo saber Radio Cristal de Urdinarrain, estos allanamientos se deben por hechos de violencia seguido de daños ocurridos en Gualeguaychú, razón por la cual se habría identificado al supuesto autor y al vehículo en cuestión.