Un gran hermetismo envuelve a un caso por una supuesta difusión de imágenes de menores de 18 años realizada desde una PC en Gualeguaychú, que según la IP marcó en un domicilio ubicado en la zona suroeste de la ciudad.

La información para el inicio de la investigación fue remitida por la Unidad Fiscal Especializada de Delitos y Contravenciones informáticas (UFEDyC) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Convenio suscripto por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.

El caso recayó en manos de la fiscal Martina Cedrés, que recibió un informe de internet sobre el supuesto tráfico de más de 40 archivos que partían desde un ordenador situado en la zona suroeste de Gualeguaychú. El IP es un identificador numérico único, similar a una dirección postal, que asigna a cada dispositivo conectado a una red (Internet o red local) para comunicarse.

Con esta información se requirió una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías, que autorizó el procedimiento para la mañana del domingo. En el operativo se detuvo y trasladó a Jefatura a un joven de 21 años, con elementos que fueron secuestrados y quedaron a disposición de la causa para pericias, entre los que se destacan su teléfono celular y un ordenador.

Según pudo saber EL ARGENTINO, se trataría de más de 40 archivos con imágenes de abuso sexual infantil explicito. La investigación sigue su curso mientras se espera por el análisis del material informático secuestrado. El martes por la mañana será llevado a indagatoria y el miércoles se realizaría la audiencia en el Juzgado de Garantías para definir su situación procesal y posible prisión preventiva.