Porqué se tomó la decisión del aislamiento y hasta cuándo se va a extender

"La comunidad de Gualeguaychú debe frenar la circulación y esperar que se traduzca en la mejora de la ocupación del sistema de salud, y en ese momento definir nuevas progresividades”, definió el presidente municipal.

En diálogo con Radio Cero consideró que “la progresividad nunca significó un triunfo, y volver al ASPO no es una derrota; sino que es muy factible que debamos tener muchas situaciones de este tipo hasta el fin de la pandemia.

"El aislamiento no es una solución definitiva, pero si necesario para aliviar el sistema de salud, es una herramienta necesaria a la que debemos acudir en diferentes momentos, para evitar lo que muchos vivieron: dejar a sus ciudadanos en la puerta de los hospitales porque no tienen dónde atenderlos, o elegir a qué paciente tratar y a cual no, como ocurrió en Europa. A ese momento no queremos llegar” remarcó Piaggio.

La respuesta a las críticas

Ante las duras críticas de Juntos por el Cambio y del sector comercial, el intendente aseguró que "estas medidas no son contra nadie, por eso debemos ser muy prudentes en nuestras declaraciones, teniendo a mano los elementos importantes para llevar adelante la toma de decisiones”.

“Nuestro mensaje a la población es mostrar con el trabajo el compromiso que tenemos desde todos los niveles de gobierno, desde las fuerzas de seguridad, la comunidad organizada con las ollas populares, los familiares que sufren”, añadió.

También destacó que “a nadie le gusta tomar este tipo de medidas, pero debemos tomarlas porque algo hay que hacer cuando el sistema sanitario sufre, y no pagar las consecuencias por no haber reaccionado a tiempo cuando era necesario. Acá no hay culpables, sino que es una situación sumamente compleja y difícil”.

¿Cómo continúa la cuarentena?

Ante la consulta si se prolongará la fase 1 más allá del 30 de agosto, el presidente municipal expresó que "esperamos que este período sea lo más corto posible".

“Hasta el 30 de agosto se irá evaluando la capacidad del sistema de salud y en función de eso haremos las solicitudes pertinentes, de acuerdo a lo que creamos conveniente: una medida progresiva o continuar en ASPO".

Cuando volvamos a una fase de progresividad deberá ser muy importante que sigamos tomando la máxima cantidad de recaudos

"Es importante remarcar que lo que hagamos hoy tendrá reflejo en los próximos días, por eso hay que entender que el ASPO no es la cura, sino saber cómo enfrentarnos al virus de la manera correcta: con medidas profilácticas de manera individual”, dijo Piaggio, que pidió “que la medida del aislamiento sea real"

"Es un compromiso que debemos asumir todos, y cuando volvamos a una fase de progresividad deberá ser muy importante que sigamos tomando la máxima cantidad de recaudos porque lo único que ha sido para frenar el avance de la enfermedad es cuidarnos”, finalizó el intendente.