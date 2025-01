Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de la Justicia, habló en Ahora Cero Radio sobre el fallo que dejó en libertad a Sergio Urribarri y a Pedro Aguilera.

“Lo que se resolvió es que la medida cautelar de coerción no correspondía porque solo se puede declarar la prisión preventiva en casos donde es evidente el riesgo de fuga o entorpecimiento de investigación, pero en este caso, la investigación terminó, y todavía no hay codena firme. La ley dice que las personas pueden esperar la sentencia definitiva en libertad, salvo que haya riesgo de fuga o entorpecimiento. Es injusto que esta persona esté detenida si no hay riesgo de fuga o entorpecimiento”, resaltó Portela.

Al respecto, el letrado señaló que “Urribarri, siendo embajador de Israel vino, renunció a su puesto y se puso a disposción de la Justicia. Por eso, al momento, no veo riego de fuga por su parte”.

No obstante, el presidente de STJ reconoció que era de “esperar el revuelo que se generó” y apuntó que “uno no puede juzgar en base a sensaciones o la opinión pública. En este caso a Urribarri y Aguilera les jugó en contra ser personas públicas. Estaban detenidos preventivamente, cuando a mi criterio no estaba justificada la prisión preventiva”.

Ahora, queda a la Corte Suprema resolver las condenas de Urribarri y Aguilera. Sin embargo, como el mismo Portela reconoció: “Los tiempos de la Corte Suprema son impredecibles, puede tardar un mes o 20 años”.

Incluso, se mostró crítico con respecto a las demoras y apuntó que “No puede ser que un Tribunal especule con los plazos, pero los plazos no están estipulados en ningún lado. Por eso, no están haciendo nada ilegal, pero debería estar escrito”.