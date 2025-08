Leonardo Posadas, referente radical, pasó por la mañana de Ahora Cero Radio y se refirió a la burla que hizo el jefe de Gabinete Luciano Garro sobre su tartamudez.

“Me cayó mal, no sólo por mi, sino porque se burla de todos los que sufrimos esto. Recién decidí expresarme porque no había visto la entrevista, me lo contaron varios días después de que salió al aire y decidí que no lo iba a dejar pasar porque siendo un funcionario tiene que dar el ejemplo”, sentenció Posada al respecto.

Además, contó cómo afectó a su familia la forma en que el jefe de Gabinete se refirió a él: “Tengo dos hijos, uno de 17 y de 23 y les dolió. Lo vieron en las redes, al más chico es a quien más le dolió y al no le gustó nada”.

También expresó que “no podemos naturalizar la discriminación y las agresiones verbales. Hay un montón de chicos que no lo superan, yo mismo lo pasé. Por eso tenía que salir a hablar al respecto y no dejarlo pasar”.

“Los ministerios de Educación se rompen el marote para tratar la discriminación, hasta los clubes de barrio les hablan a los chicos sobre el temas para concientizar. Entonces, que venga un jefe de gabinete a hacerse el cómico con esto, es inaceptable”, concluyó