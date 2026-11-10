El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informó que se anuncian posibles chaparrones y tormentas aisladas este martes de noche y la madrugada de este miércoles en zonas de Entre Ríos. Sin embargo, no hay alerta emitido y los fenómenos no serían intensos.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá pronostican posibles chaparrones de tarde y aumenta la probabilidad de tormentas aisladas a la noche. Se anuncian tormentas a la madrugada que se irían disipando a la mañana y hasta la tarde de este miércoles.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, pronostican posibles tormentas aisladas este martes de noche. Mañana continuaría de madrugada y de mañana con tormentas y a la tarde se indican posibles chaparrones.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se esperan eventuales lluvias este martes de noche, mientras que este miércoles de madrugada indican tormentas y luego de mañana y tarde posibles chaparrones.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian posibles chaparrones hoy de tarde y aumenta la posibilidad de lluvias a la noche. Mañana miércoles puede haber tormentas aislas de madrugada y las horas siguientes ocasionales chaparrones. Mejora este miércoles de noche.