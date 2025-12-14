En una reunión realizada este mediodía, donde participaron las distintas áreas municipales que organizan el lanzamiento de la temporada 2026, se decidió la postergación de la fiesta, luego de haber recibido del responsable de Defensa Civil, Nicolás Bozzani, el informe meteorológico previsto para esta jornada, donde se advierte sobre un alerta amarillo por tormentas fuertes para la zona de Gualeguaychú.

La nueva fecha es el miércoles 17 de diciembre en los Obeliscos, a las 20.30 horas. Si bien la fiesta prevista para este domingo preveía la posibilidad de realizarla en los Galpones del Puerto en caso de lluvia, la decisión de postergarla para el miércoles obedece a que se anuncia alerta amarillo por tormentas fuertes, lo que obliga al Gobierno de Gualeguaychú a poner en resguardo a la población.