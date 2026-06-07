El partido que debían disputar esta tarde en el estadio “La Ciudadela” Pueblo Nuevo y Juventud Unida, por décima fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, fue postergado por el fallecimiento de Luis Alberto Churruarín, ex dirigente de PN y padre del actual presidente de la institución Víctor Chuarruarín.

El encuentro fue reprogramado -en el mismo escenario- para el próximo miércoles desde las 22 horas en Primera División y 19.45 en Sub-23. El resto de la fecha se disputa este domingo.