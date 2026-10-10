Las malas condiciones climáticas y el pronóstico poco favorable, impidieron la realización del Día del Respeto a la Diversidad Cultural que estaba programado para este domingo en Pueblo Belgrano.

Lamentablemente no se pudo concretar la fiesta que tenía previsto una amplia variedad de artistas en el escenario, patios gastronómicos y paseo de artesanos, como parte de la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Luego de las lluvias caídas que complicaron el estado del Predio de la Curva y ante un pronóstico climático que tampoco era favorable, desde la organización se resolvió la postergación del evento, trabajándose en una fecha alternativa disponible para poder realizarlo.