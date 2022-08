El funcionario argumento que la intención es que participe el ministro de Economía, Sergio Massa, y no fue posible combinar un momento por “sobre carga de agenda”.

Desde el Gobierno habían anticipado que se cursaría la invitación, e incluso se contempló la realización en alguna localidad bonaerense, pero no se llegó a confirmar hora ni lugar.

Con todo, los dirigentes agropecuarios se siguen preparando para el encuentro. Esperan medidas más precisas y respuestas a los reclamos que vienen expresando desde meses atrás, especialmente sobre tipo de cambio y retenciones.

Pero persisten las dudas sobre lo que el Gobierno ofrecerá a los ruralistas para incentivar las exportaciones y el ingreso de dólares. Aún no hay precisiones.

El ministro de Economía dijo que en principio no tiene prevista una rebaja de las retenciones a los granos, pero aclaró que no descarta ninguna alternativa cuando se siente a dialogar con los dirigentes del agro. Y Bahillo pidió no reducir la agenda con la mesa de enlace a “retenciones sí o no”, y afirmó que “no está eso en la posibilidad fáctica de realizarlo”.

Sin embargo, uno de los que pidió expresamente una rebaja de retenciones fue Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), quien espera “que los incentivos pasen por un esquema de rebaja de las retenciones, que estimulen a los pequeños productores de las economías regionales, con medidas como la desafectación impositiva y el retiro de retenciones desde las primeras toneladas de producción”.

Bahillo anticipó este jueves que la simplificación de los trámites para que los productores rurales accedan al nuevo régimen de liquidación de soja es una de las medidas en las que está trabajando el Banco Central y que va a ser clave en esa reunión.

Sin embargo, todavía no se informó cómo se modificaría esa operatoria. “Se está pensando que en la circular de hace unos diez días, que plantea un esquema de 30% que se puede liquidar y mantener en dólares, mejorar el proceso de liquidación de acceso del productor a ese sistema, hacerlo más directo y eliminar algunos pasos que no eran atractivos para el productor”, adelantó Bahillo, pero sin precisiones.

Achetoni elogió que Bahillo haya reconocido que el productor sea más reticente a vender en un clima de inestabilidad, y que no pasa por una cuestión especulativa. El funcionario asumió que el Gobierno debe “generar las condiciones necesarias, macroeconómicas de estabilidad, previsibilidad y confianza para que el productor tome esta decisión”.