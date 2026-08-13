Debido a las condiciones climáticas y al pronóstico de lluvias previsto para los próximos días, el Municipio resolvió suspender el festejo por el Día del Niño que iba a desarrollarse este domingo 16 de agosto en distintos barrios de Gualeguaychú.

Según informaron, “la decisión fue adoptada con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta que gran parte de las propuestas estaban previstas al aire libre”.

De esta manera, los festejos serán reprogramados para el próximo fin de semana, manteniendo la modalidad prevista con celebraciones simultáneas en ocho puntos de la ciudad.

La propuesta contempla juegos, inflables, números artísticos, música, payasos, sorteos y actividades culturales y deportivas, además de chocolatada, bollos y golosinas. También participarán distintas dependencias municipales con propuestas destinadas a los niños y sus familias.

Desde la Municipalidad indicaron que se informará oportunamente la fecha y los horarios correspondientes a la jornada reprogramada.