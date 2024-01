El escueto comunicado enviado por la FEF indicó lo siguiente: “La Federación Entrerriana de Fútbol informa que se suspende el inicio del Torneo Copa Entre Ríos - Argentina Campeón del Mundo anunciado para el fin de semana. Razones de logística y organización impiden dicho comienzo, que se traslada para la semana próxima (20 y 21 de enero)”.

Si bien no trascendieron las razones de fondo que motivaron a la postergación, Ahora ElDia pudo saber que en algunas ciudades no se había podido asegurar la presencia policial por no haber cerrado el pago de los adicionales, además de que en algunas canchas había problemas de infraestructura, que seguramente en una semana se podrán recuperar y poder jugar sin mayores problemas.

Cabe señalar que los equipos de la Liga Departamental iban a tener su debut, tres de ellos jugando como locales: Deportivo Urdinarrain ante Lanús de Concepción del Uruguay; Juventud Urdinarrain frente a Rivadavia de la Histórica y Sarmiento en el Estadio Municipal tenía que jugar ante Atlético Maciá, mientras que Central Entrerriano se aprestaba a jugar de visitante ante Atlético Basavilbaso.

Del torneo participarán 47 equipos divididos en 13 zonas, doce d ellas con cuatro participantes y una de tres. Luego de jugarse la etapa regular por sistema todos contra todos, los dos mejores de cada zona y los 8 mejores terceros de las zonas de cuatro equipos, avanzarán a la ronda de 32avos. de final, donde se armará el cuadro final.

EL DATO

Por la Copa Entre Ríos Femenina, Unión del Suburbio recibirá desde las 18 a Almirante Brown de Federación en la revancha de los cuartos de final, bucando recuperarse de la caída 2-1 en la ida jugada en Federación.

Además, Independiente en cancha de Pueblo Nuevo recibirá a Social y Deportivo San José, con quien igualó 2-2 en el partido de ida disputado la semana anterior. En los otros cruces, San Benito de Paraná recibirá a Santa María de Oro de Concordia, que tiene ventaja 4-2, mientras que Unión de Crespo será local ante Atlético Liebig con ventaja 6-1 de Unión tras el juego de ida.