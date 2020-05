Días pasados, el Municipio celebró la incorporación, en todo el país, al programa "Potenciar Trabajo" de más de 3.500 personas trans, en el marco de la respuesta a la emergencia social por la pandemia de Covid-19.

Te puede interesar: Ser trans a los 17: "Nosotras no le hacemos mal a nadie, sólo buscamos ser felices"

Del total, 16 son de Gualeguaychú. Sobre ello, ElDía dialogó con Manu González, referente trans de la ciudad y, desde el 10 de diciembre último, una de las responsables del área de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad.

“Este programa es un logro, un mimo después de tantos años de ausencia. Porque a veces parece que las personas trans no comemos, no tenemos que pagar alquiler o no tenemos los mismos gastos que el resto de la población”, expresó la funcionaria sobre la herramienta impulsada desde el nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en relación con otras áreas del gobierno nacional.

fd13b40d-3235-46d3-b524-a67ab287e7f8.jpg "Todos los días matan travas, no seas cómplice", la bandera con que marcharon el 8M

La población trans –los primeros borradores registran cerca de 50 personas en la ciudad– pudo acceder al “Potenciar Trabajo” gracias a la labor desarrollada por al área municipal. Algunas no tenían documento siquiera, por lo que el trabajo fue “de hormiga”.

Potenciar Trabajo tiene como finalidad que la población a la que apunta pueda reinsertarse educativamente, capacitarse en oficios o favorecer distintos emprendimientos productivos. La ayuda económica es equivalente a la mitad de un salario mínimo, o sea $8437,50.

Potenciar Trabajo tiene como finalidad que la población a la que apunta pueda reinsertarse educativamente, capacitarse en oficios o favorecer distintos emprendimientos productivos

En Gualeguaychú, y en esto tuvo mucho que ver la influencia de la docente González, todas eligieron la salida por la educación y actualmente están terminando la secundaria o la primaria.

“Ya había un primer grupo de ocho chicas que, gracias a un agestión anterior, estaban incluidas en el programa. El resto fueron incluidas posteriormente, lo que significa mucho para nosotras. Entiendo que el único proceso de emancipación es a través de la educación, por lo que, en lo personal, me pone muy contenta que hayan optado por esa opción”, reconoció.

516a805f-b76f-4ea4-a803-22d63d8f3a8a.jpg Manu gonzález junto a parte del colectivo trans, el 8M

Sobre la realidad que viven las personas trasn en la ciudad, expuso: “La pandemia nos afectó a todos, obviamente, pero hay grupos y sectores a los que los perjudicó del todo, y si no tenían nada los dejó en la calle. La emergencia no hizo más que exponer la pobreza estructural en la que vivimos las mujeres trans. Por eso esta ayuda es tan importante, y también porque promueve iniciativas de desarrollo, ya sean educativas, laborales o comunitarias”.

La emergencia no hizo más que exponer la pobreza estructural en la que vivimos las mujeres trans

La emergencia no hizo más que exponer la pobreza estructural en la que vivimos las mujeres trans

“Aun hoy, para nosotras la identidad es una barrera que no nos permite acceder a un trabajo, por más capacitada que se esté. La realidad es que la mayoría sigue viviendo de la prostitución. Y pasa mucho, aunque no se hable tanto, que los varones trans tienen las mismas barreras para acceder a un trabajo formal y a un montón de otros lugares que cualquier otra persona puede acceder sin problemas”, remarcó González.