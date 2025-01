Luego de que por primera vez Gualeguaychú fuera seleccionada como sede para la primera instancia del certamen folclórico Pre-Cosquín 2025, numerosos artistas de nuestra ciudad y otras localidades clasificaron para participar de las siguientes etapas de la competencia a realizarse en dicha ciudad de Córdoba. Es así que los gualeguaychuenses Rodrigo Ipperi -finalista en el rubro Solista vocal- y Agustín Aguiar -quien lo acompaña en guitarra-, junto al tandilense Tomás Ardua -finalista en Malambo masculino de la sede Gualeguaychú- partieron este viernes al mediodía con destino a la meca del folclore para dar lo mejor de sí y competir con los mayores talentos de todo el país. La final se desarrollará a lo largo de este sábado 18 y domingo 19 en la emblemática Plaza Próspero Molina de Cosquín.

En la previa a su partida, Ahora ElDía conversó con Ipperi y Aguiar, quienes compartieron sus expectativas y emociones de cara a un momento soñado para los artistas.

“Va a ser un fin de semana muy intenso, compartiendo con grandes artistas. No nos olvidemos que somos los finalistas de todo el país. En nuestro caso, somos 14 o 15 solistas vocales, pero también hay compañías de danza, dúos vocales, solistas instrumentales y todas las categorías que compitieron durante estas 8 o 9 rondas que tuvo el certamen Pre-Cosquín. Estamos preparados para ganar”, expresó Ipperi.



A lo que Aguiar sumó: “Creemos que va a ser una jornada hermosa, llena de artistas, y donde el arte va a ser llevado a su extremo en cuanto a calidad. Vamos a tratar de disfrutarlo lo mayor posible”. “Y estar a la altura”, continuó Ipperi : “Vamos a disfrutar como disfrutamos los otros días, pero con una mirada firme de ir a competir, que de eso se trata y para eso nos anotamos. Vamos confiados con eso; si el resultado es bueno, genial, y si no, volvemos con esa experiencia vivida, pero vamos siempre a por todo”.



Luego, el cantante y el guitarrista remarcaron la importancia del apoyo y acompañamiento recibido, tanto por sus familias, amigos y compañeros del certamen como por la comunidad en general y la Municipalidad de Gualeguaychú. “No hay otro solista vocal de la provincia, así que vamos a representar a toda la región; con la camiseta puesta y mucho compromiso”, manifestó Ipperi.



Por último, concluyó recordando que ambos –que conforman el dúo conocido como Dos Trovadores- “siempre cantamos sobre la injusticia, sobre lo que nos pasa, y estamos en momentos en los que es necesario cantar y ponerle voz a muchas cosas que tal vez no sabemos hacer desde otro lugar que no sea con la música”.