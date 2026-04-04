El pescado a la parrilla de Viernes Santo dejó de ser una tradición en las familias gualeguaychuenses, creyentes y no creyentes que se sumaban a la costumbre, para transformarse en un privilegio.

Quienes aún la mantienen, optaron en su mayoría este año por las empanadas o las hamburguesas, ya que el kilo de picada de pescado de río, que es lo más económico rondó los $8.500. Las milanesas de atún también fueron otra opción, ya que cuestan $14.000 el kilo.

En cuanto al kilo de filet de merluza, la semana previa a este Domingo de Pascuas se ofreció, en la mayoría de las pescaderías de la ciudad, en torno a los $15.000 y $16.000, y el kilo de lomito de atún a partir de los $17.000.

Con estos precios, casi alcanzando los de la carne vacuna, las ventas fueron muy austeras en la ciudad y en todo el país, no logrando revertir la recesión con inflación de los últimos tres meses.

Entre los factores de los aumentos, más allá de la estacionalidad, estuvo el incremento en el precio de los combustibles, que subió más de un 20% el último mes y que encareció todo el proceso logístico de transporte de la mercadería.

Lo mismo ocurrió con los huevos de pascuas. El precio del chocolate está inusitadamente alto, producto de la suba del costo internacional del cacao, y ello sumado a la situación económica doméstica, hace un coctel explosivo para las chocolateras.

El Huevo de Pascua Sorpresa de 150 g subió un 45%, el Huevo de Pascua más chiquito (de 17 g) se incrementó un 40%, el Huevo de Pascua Sorpresa de 20 g trepó un 38%, el Huevo de Pascua negro/blanco de 110 g saltó un 28%, y por último el Huevo de Pascua de leche de 55 g creció su precio en un 27%.

En cuanto al huevo de Pascua relleno, escaló un 36% en la comparación interanual, de $22.000 a $29.900.

Además, otro producto típico que más subió fue la rosca de pascua. La consultora Focus Market elaboró un informe en el que mostró que este producto subió un 63% en su variedad de medio kilo: pasó de $8.000 a $13.000 en un año.

En la misma sección estaba la rosca de 900 g, la cual pasó a valer $25.000 (+52%). Desde la consultora señalaron que el causante del alza en los precios se debe más a la suba de costos de insumos clave que a un shock de demanda.

“En particular, productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes incrementos, impactando directamente en el costo de producción de panaderías y confiterías. A esto se suma el aumento en costos operativos (salarios, energía, logística) y una menor escala de producción por caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles”, detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.