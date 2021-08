Precios, controles y difusión de cara al verano: "no hay que repetir errores", advirtió Rosado

En diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1), sostuvo que el gran desafío es "mostrar la ciudad", y que han tenido reuniones con el intendente Piaggio para tal fin, "porque Gualeguaychú está muy linda pero hace 10 años no se la muestra".

"Ahora los servicios andan, los espacios públicos están hermosos, entonces el puntapié inicial lo tiene que dar el municipio, hay eventos todo el año para mostrar y empezar a romper la estacionalidad, no es fácil pero hay que dar los primeros pasos", aseguró Rosado, que añadió que "hay buenas señales, la gente pondera la ciudad, los viñedos están trabajando muy bien. Está bueno que se la empiece a ver a Gualeguaychú no solo por el carnaval, que es nuestra perlita y hay que cuidarlo".

De cara al verano, adelantó que "soy demasiado optimista, en agosto del año pasado estábamos todos cerrados, entonces ver los lugares con gente y ni hablar cuando se abra la frontera con Uruguay por el tipo de cambio, van a poder comer por 6 dólares, cuando antes le salía 10".

"No hay que caer en el cortoplacismo"

En este aspecto, pensando en la temporada 2021/22, el referente gastronómico alertó que "no se pueden volver a repetir los errores que cometimos en los precios y en la calidad de los servicios durante los fines de semana largos de carnaval".

"Permitimos cualquier cosa, esa vorágine y esa masa de gente nos pasó por encima", cuestionó, y reflexionó que "el mensaje que podemos dar este verano es cuidar al turista, no matarlo. La gente hoy no se queja de los precios, no hay que caer en el cortoplacismo", aseveró.

¿Habrá controles en el verano?

Con respecto a los cuidados por la pandemia, Rosado adelantó que "seguramente se va a tener que instrumentar algún tipo de control, imagino que el carnet sanitario puede ser una posibilidad en el Carnaval, que va va a explotar con la cinco comparsas desfilando que es un hecho histórico".

Igualmente, diferenció que "en el caso de la gastronomía se nos complica mucho, la gente no se siente a gusto con el derecho de admisión, lo veo muy lejano".

Por último, planteó que "todavía faltan tres meses para llegar al verano, hay que ver como transitamos este tiempo", y destacó que "por suerte en octubre tenemos otro fin de semana largo".