Precios y desborde en la vía pública: Los 5 errores que no hay que volver a repetir

Gualeguaychú se encamina a consolidar un perfil turístico amplio, sin dejar de lado ningún grupo etario, pero sin descuidar la tranquilidad y el orden que buscan las familias y los vecinos.

ElDía conversó con José Luis Alfaro, presidente del Consejo Mixto de Turismo, quien aseguró que los cambios se han dado durante el 2021, donde “en lo cuantitativo tal vez no sea todo lo que nosotros esperamos, pero en lo cualitativo sí, porque pudimos recibir a 15 mil personas sin tener ningún desborde”.

“Estamos transitando una etapa donde estamos trabajando todos juntos: desde el turismo, prestadores, organizadores de eventos y hasta instituciones educativas. Esto es una gran virtud que nos ha dejado la pandemia”, resaltó el funcionario.

Pero ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en las temporadas y que no debemos volver a repetir?

1: “En Gualeguaychú no hay nada para hacer”: El desconocimiento de muchos vecinos deja una pésima imagen en el turista; es por eso que se comenzó a trabajar con el programa “Somos anfitriones” para que los gualeguaychuenses se vuelvan a entusiasmar al recibir el turismo en nuestra ciudad y además conozcan los diferentes atractivos con los que cuenta Gualeguaychú, como los complejos termales, los viñedos “que son únicos y no tienen nada que envidiarle a los que están en Cafayate u otros lugares”, dijo Alfaro.

Además, la ciudad cuenta con su río, reservas naturales, oferta rural, cultural, cine, restaurantes y museos.

“Poder promocionar esa diversidad para no ser sólo Carnaval, y que el turista comprenda a Gualeguaychú como una ciudad de todo el año”, resaltó el referente del Consejo Mixto.

2: “El fin de semana de Carnaval es puro descontrol”: Alfaro resaltó que desde hace 5 años trabaja para cambiar esta matriz que se había instaurado años atrás. “A nadie le gusta que alguien venga a tu casa a comer un asado y te rompa todo. Lo mismo pasa con nuestros espacios públicos, sea de la edad que sea. Todos son bienvenidos: adultos, familias y jóvenes, pero a disfrutar de la ciudad como la disfrutamos nosotros”.

3: “En el boulevard de León, todo vale”: La sectorización para los jóvenes buscó resolver una problemática, pero terminó generando más caos. En el Boulevard de León se permitía todo, hasta sexo en la vía pública, alcohol y gente saltando arriba de los baños químicos.

El objetivo y la decisión es que todos los jóvenes “tienen que participar sanamente de los espacios donde hay actividades para ellos como el Carnaval, las playas; con orden. Porque lo que no vamos a aceptar es el desorden y el desborde en la vía pública, porque no forma parte de nuestro proyecto de ciudad. Nadie en su sano juicio quiere eso. No vamos a permitir el descontrol en la vía pública. Tenemos naturaleza, río, actividades culturales, carnaval, el museo de Ará Yeví y del Carnaval. Hay muchísimo para disfrutar sin violentar nada”, resumió Alfaro.

4: “En verano te cobran cualquier cosa”: Desde el Municipio resaltaron que los precios los dictaminan los privados, porque ellos son los que tienen sus cargas impositivas y quienes pagan sus servicios, pero “sí se les sugiere que si tenemos buenos precios, vamos a ser siempre muy atractivos para el turismo. Si nos desbordamos, vamos a dejar de ser una propuesta 365. Lo que nosotros hacemos es relevar siempre los precios desde el Observatorio. Si notamos una baja en las visitas, podemos informarle cómo impactan los precios en esta conducta”, explicaron.

5: Las promociones no llegan al público: El objetivo de esta temporada es llegar a familias, parejas y grupos de amigos que puedan disfrutar de la ciudad, sin vender una ciudad “del todo vale”. Además, se apuntará a dar difusión de las diferentes actividades, siempre teniendo al Carnaval como la fiesta más importante, pero sin descuidar otros eventos culturales, y espacios naturales como atractivos.