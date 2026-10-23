El personal de Prefectura Naval interceptó un camión que transportaba productos ictícolas en la zona sur de la ciudad, tras realizar tareas investigativas previas. En la inspección, los efectivos constataron que el conductor no contaba con la documentación respaldatoria de la carga y verificaron que la cámara frigorífica se encontraba apagada y que los precintos de seguridad estaban colocados de manera irregular.

Ante esta situación, se dio intervención al director de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia de Entre Ríos, Mario Zárate, quien dispuso la apertura de la cámara frigorífica para inspeccionar su contenido.

Como resultado, se constató que el vehículo transportaba 286 ejemplares de sábalo, boga y carpa, con un peso total de 710 kilos y un valor estimado de más de 6 millones de pesos.

Finalmente, se labró el acta de infracción correspondiente y, por disposición de la autoridad competente, se procedió a la incautación y desnaturalización de la mercadería.