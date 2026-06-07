En el marco de una investigación de gran relevancia vinculada a presuntos hechos de explotación laboral, la Prefectura Naval Argentina concretó un importante operativo judicial que permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento de una causa federal, constituyendo un nuevo golpe contra conductas que vulneran los derechos y la dignidad de los trabajadores.

La pesquisa, desarrollada por personal especializado de la Fuerza, permitió reunir elementos probatorios de alto valor que derivaron en la ejecución de allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán S. Viri, en el marco de una causa vinculada a presuntos hechos de trata de personas con fines de explotación laboral.

El éxito del procedimiento fue el resultado de un extenso trabajo investigativo, sustentado en tareas de investigación criminal, análisis de información, vigilancia y recolección de evidencia, permitiendo identificar a los presuntos involucrados y documentar maniobras compatibles con delitos de competencia federal.

La actuación coordinada entre la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Pedro Rebollo, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y la Prefectura Naval Argentina volvió a demostrar la eficacia del trabajo interinstitucional para abordar investigaciones de alta sensibilidad social y complejidad operativa. En este sentido, resultó fundamental la labor desarrollada por el organismo especializado en Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina y por la División Investigaciones de Prefectura Paranacito, cuyas tareas permitieron reunir información y elementos probatorios de relevancia para el avance de la causa.

Los procedimientos desplegados permitieron consolidar evidencia de interés para la causa y profundizar las líneas investigativas en curso, reafirmando el compromiso institucional en la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y otras formas de criminalidad compleja.

Asimismo, durante los allanamientos se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos armas de fuego, chalecos tácticos y otros efectos que serán sometidos a las pericias correspondientes, fortaleciendo el cuadro probatorio reunido por los investigadores.

Cabe destacar también la participación del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas de la Provincia de Entre Ríos, cuyos profesionales brindaron acompañamiento, asistencia y contención a las personas alcanzadas por las medidas judiciales, garantizando un abordaje integral centrado en la protección de las potenciales víctimas.

Desde distintos ámbitos se destacó la importancia del trabajo conjunto desarrollado entre la Fiscalía Federal, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, los organismos de asistencia especializados y la Prefectura Naval Argentina, cuya intervención resultó determinante para alcanzar los objetivos fijados por la pesquisa y avanzar sobre una problemática que constituye una grave vulneración de los derechos humanos.