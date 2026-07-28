En el marco de los controles preventivos que realiza la Prefectura Naval Argentina, personal de la Prefectura Paranacito llevó adelante un procedimiento que permitió detectar y secuestrar aproximadamente 1.300 kilogramos de pescado transportados en presunta infracción a la normativa vigente.

Entre las especies incautadas se hallaron ejemplares de dorado y sábalo, constatándose además la presencia de numerosos peces de tamaño considerablemente reducido y algunos que no se encontraban en condiciones aptas para el consumo humano.

Las actuaciones se realizaron en coordinación con los organismos competentes, que dispusieron las medidas correspondientes.