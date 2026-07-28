NO SE ENCONTRABAN EN CONDICIONES
Prefectura Naval Argentina secuestró una carga de más de mil kilos de pescado ilegal en Entre Ríos
En el marco de los controles preventivos que realiza la Prefectura Naval Argentina, personal de la Prefectura Paranacito llevó adelante un procedimiento que permitió detectar y secuestrar aproximadamente 1.300 kilogramos de pescado transportados en presunta infracción a la normativa vigente.
Entre las especies incautadas se hallaron ejemplares de dorado y sábalo, constatándose además la presencia de numerosos peces de tamaño considerablemente reducido y algunos que no se encontraban en condiciones aptas para el consumo humano.
Las actuaciones se realizaron en coordinación con los organismos competentes, que dispusieron las medidas correspondientes.
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