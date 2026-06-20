La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en el marco de una investigación judicial que permitió secuestrar un importante arsenal, miles de municiones, trofeos de caza, ejemplares taxidermizados y diversa documentación de interés para la causa.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad a cargo del juez federal Hernán Viri y la investigación Impulsada por la Fiscalía Federal a cardo de Pedro Rebollo, se realizó con la participación de especialistas de la Brigada de Control Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Como resultado, se identificó a un hombre mayor de edad y se secuestraron 29 escopetas de distintos calibres y marcas, un revólver y más de 15.000 cartuchos de diferentes características.

Asimismo, los efectivos de la Institución incautaron una importante cantidad de trofeos de caza y elementos vinculados a fauna silvestre, entre los que se destacan decenas de taxidermias de mamíferos y aves, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles animales y cuchillos elaborados con mangos de asta.

Durante la requisa también se secuestró documentación de interés, dispositivos de almacenamiento digital y material fotográfico, entre otros elementos relacionados a la causa. El valor estimado de los bienes secuestrados asciende a más de 1.326 millones de pesos.

Cabe destacar que el operativo guarda relación con una investigación iniciada a partir de un allanamiento efectuado por la Fuerza el pasado 10 de junio en el predio de caza denominado “Médano Salvaje”.