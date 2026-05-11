Un cargamento de 16 kilos de cocaína fue detectado a bordo de un buque de bandera italiana que se encontraba en el puerto de Zárate, tras una inspección conjunta de Prefectura Naval Argentina y Arca. La sustancia posee un valor superior a los 340 millones de pesos.

El operativo se originó una vez que el buque amarró en el puerto de Zárate, donde se desplegó un control encabezado por especialistas de la dependencia local y diferentes áreas de la Autoridad Marítima nacional, acompañados por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El capitán del buque manifestó que, tras zarpar del puerto de Montevideo, tomó conocimiento de que un tripulante había encontrado una bolsa que contenía “ladrillos” de una sustancia sospechosa en un sector destinado a la carga de vehículos tipo motorhome. Ante este hecho, el capitán denunció la situación, tras poner a resguardo el hallazgo dentro de su camarote junto a material fotográfico y registros fílmicos.

Durante la inspección, se comprobó que se trataba de una bolsa de arpillera blanca que contenía 14 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 kilogramos y un valor estimado que supera los 340 millones de pesos.

Cabe destacar que la sustancia estaba identificada con la inscripción “Fórmula 1-F1. Durante la requisa del buque, se hallaron otras cinco bolsas de arpillera vacías de similares características en otro sector de carga.

Se puso en conocimiento del hecho al Juzgado Federal de Campana – Secretaría Penal N° 3, quien ordenó el secuestro de la droga, la recolección de pruebas periciales, declaraciones testimoniales y la extracción de registros fílmicos de cámaras de seguridad. No se adoptaron medidas restrictivas contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades.

En paralelo, el buque de más de 213 metros de eslora (largo), fue inspeccionado por autoridades del Estado Rector de Puerto, quienes dispusieron su detención preventiva con restricciones operativas.